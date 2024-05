Restrictii de circulatie din cauza lucrarilor edilitare in zona Piata Badea Cartan

In perioada 24-27.05.2024 - ETAPA 1 si 28-31.05.2024 - Etapa 2, intre orele 20:00 - 06:00, se desfasoara lucrari edilitare in zona Piata Badea Cartan conform avizului nr. MTM2024-021072/15.05.2024 emis de Primaria Municipiului Timisoara.In Etapa 1, in perioada 24.05.2024 - 27.05.2024, intre orele 20:00 - 06:00, se desfasoara lucrari pe breteaua rutiera extinsa, adiacenta Pietei Badea Cartan, tronsonul de drum cuprins intre strada Simion Barnutiu si splaiul Penes Curcanul, respectiv pe splaiul ... citește toată știrea