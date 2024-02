Retele Electrice Banat a finalizat prima etapa de modernizare a infrastructurii energetice din Timisoara printr-un proiect de peste 46 milioane de lei cofinantat prin POIM 2014-2020

Retele Electrice Banat (companie parte a grupului PPC, denumita anterior E-Distributie Banat) a finalizat prima etapa dintr-un proiect in valoare de peste 46 milioane de lei, TVA inclus, din care valoarea eligibila actualizata este de 32,8 milioane de lei care consta in modernizarea unor elemente ale infrastructurii energetice din municipiul Timisoara.Componenta de modernizare a retelelor de medie si joasa tensiune din Timisoara vizate in cadrul proiectului este cofinantata din Fondul ... citește toată știrea