Retele Electrice Banat: Alimentarea cu energie electrica, restabilita partial in Banat dupa avarii cauzate de vremea severa

Interventiile echipelor Retele Electrice Banat si ale contractorilor au redus semnificativ numarul consumatorilor afectati de avariile de pe liniile de medie tensiune, provocate de conditiile meteorologice extreme.Conform unui comunicat emis vineri la ora 14:00, alimentarea cu energie electrica era inca afectata in 54 de comune din regiune: 9 in judetul Arad, 29 in Timis, 7 in Hunedoara si 9 in Caras-Severin. Comparativ cu situatia de la ora 10:00, echipele au reusit sa restabileasca ... citește toată știrea