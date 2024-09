RETIM si ADID Timis lanseaza un nou serviciu pentru colectarea deseurilor vegetale de pe domeniul privat din Timisoara

RETIM Ecologic Service S.A., in colaborare cu ADID Timis, implementeaza un nou serviciu optional pentru colectarea deseurilor vegetale din Timisoara, ca parte a eforturilor Primariei de a pastra strazile orasului curate si de a oferi cetatenilor o solutie eficienta pentru gestionarea deseurilor verzi din gospodariile proprii.Noul serviciu ofera cetatenilor posibilitatea de a se implica in mentinerea curateniei, deoarece, in baza unui abonament lunar, vor beneficia de colectarea periodica a ... citește toată știrea