Retragerea cu torte a marcat Ziua Nationala a Romaniei la Giroc

Comunitatea din Giroc si Chisoda a celebrat Ziua Nationala a Romaniei printr-un eveniment special, devenit deja o traditie locala: Retragerea cu torte. Sute de localnici s-au alaturat manifestarii organizate duminica, 1 decembrie, sub coordonarea primarului Dan Virtosu si a reprezentantilor administratiei locale.Parada emotionanta, in ritm de fanfaraEvenimentul a debutat la ora 18:00, cand procesiunea a pornit din curtea bisericii de pe strada Trandafirilor. In acordurile fanfarei din Giroc, ... citește toată știrea