Revolutia iubirii, cu The Bandits, la Timisoara

Trupa timisoreana The Bandits a lansat single-ul cu numarul 6. Piesa Revolutia iubirii este o melodie care a fost realizata in pandemie si care vorbeste cu umor despre o schimbare pe care o asteptam cu totii, dar intarzie sa apara."Suntem foarte aproape de lansarea primului nostru album, vor fi in total 8 piese, iar albumul se va numi Povesti din pandemie. Au trecut 2 ani grei pentru toti artistii, 2 ani in care noi am fost pusi sa stam pe margine. Statul ne-a uitat de aceea si noi vom cauta ... citeste toata stirea