Rezultate Eduniversal Ranking for Business Schools, Best Masters and MBAs 2024

Conform clasificarii Eduniversal Ranking for Best 1000 Business Schools, Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor din cadrul UVT este ierarhizata pe pozitia a treia la nivel national in clasamentul Good Business School With Strong Regional Influence.Universitatea de Vest din Timisoara este prezenta si in clasificarea Best Masters and MBAs in the world, editia 2024, cu sase programe de studii de master care se regasesc intre cele mai bune 5820 de programe din lume, din 56 de ... citește toată știrea