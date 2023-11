ArtEncounters Timisoara organizeaza expozitia uneia din cele mai importante artiste contemporane ale generatiei sale, Ioana Nemes, intitulata "Rituals, Keepers and Storms", miercuri, 15 noiembrie, de la ora 18:00.Curatoriata de Diana Marincu si Kilobase Bucuresti, expozitia are ca parteneri strategici Muzeul Municipal de Arta Contemporana din Ghent (S.M.A.K.), Muzeul National de Arta Contemporana al Romaniei (MNAC) si ISHO.Expozitia Rituals, Keepers and Storms reprezinta un gest necesar de ... citeste toata stirea