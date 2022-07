Rocada mare la Cotroceni

O miscare care va da peste cap toate calculele unor analisti improvizati este plecare anticipata a lui Klaus Iohannis din pozitia de presedinte al Romaniei. Oricat ar parea de hazardata, o asemenea mutare este in realitate previzibila. Si anuntata anticipat. In cele din urma, chiar si Klaus Iohannis a comentat ieri acest scenariu. Semn ca-l ia in serios. Iohannis sef la NATO si Mircea Geoana presedinte. Iar Laura Codruta Kovesi, atat de gonflata, ramane pe loc. Acolo unde e.Mandatul lui Jens ... citeste toata stirea