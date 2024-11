Biblioteca UPT a gazduit vineri 15 noiembrie 2024, conferinta "Translation and Usability", organizata de Directia Generala de Traduceri a Comisiei Europene si Centrul de Studii Avansate in domeniul Traducerii - PoliCAT din cadrul Universitatii Politehnica Timisoara, cu o tema deosebit de interesanta, legata de rolul traducerii in dezvoltarea unor produse de succes. Evenimentul, organizat in cadrul Zilelor Facultatii de Stiinte ale Comunicarii, a reunit zeci de specialisti din 7 tari, 8 ... citește toată știrea