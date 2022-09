Romania cere ce i se cuvine: aderarea la Schengen. Argumentele eurodeputatului Rares Bogdan

Rares Bogdan, europarlamentar PNL, intr-un discurs stralucitor, cu argumente concrete si credibile, a solicitat, inca o data, Uniunii Europene sa primeasca Romania in spatiul Schengen. "Vrem dreptate pentru Romania! Vrem in Schengen! Este dreptul nostru legitim!", este mesajul lui Rares Bogdan.Iata duscursul lui: "Excelentele voastre, vin in fata Dumneavoastra ca reprezentant al uneia dintre tarile cele mai atasate valorilor si familiei europene.Din solidaritate si spirit european real, ... citeste toata stirea