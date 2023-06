Producatorii locali din Romania se regasesc de acum reuniti sub platforma Via Profi.ro, prin care oricine poate ajunge sa-i cunoasca si astfel sa se bucure de gustul autentic romanesc pastrat de artizani culinari care aduc retete traditionale sau cauta sa integreze unele noi in patrimoniul gastronomic national.In mai putin de sase luni de cand Profi, companie romaneasca, a declansat in piata proiectul, acesta a ajuns sa cuprinda peste 200 de producatori locali din 10 judete astfel ca acum ... citeste toata stirea