Romanian Chamber Orchestra concerteaza in premiera la Lugoj

Lugojul va avea parte joi, 2 iunie 2022, de un eveniment unic, un adevarat regal muzical. Incepand cu orele 19:00, in Sala Teatrului Municipal "Traian Grozavescu", Romanian Chamber Orchestra isi va etala virtuozitatea, in cadrul unui concert extraordinar, sub bagheta maestrului Cristian Macelaru. Concertul sustinut de Romanian Chamber Orchestra face parte din proiectul "Marea Muzica", prin care, spectacole si concerte de inalta tinuta ajung pe scena Teatrului Municipal "Traian Grozavescu", in ... citeste toata stirea