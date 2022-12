Rotaract si Interact Lugoj deruleaza o noua editie a campaniei "Astazi Tu Daruiesti"

Lugojenii sunt invitati sa participe la o noua editie a campaniei "Astazi Tu Daruiesti", derulata de voluntarii de la cluburile Rotaract si Interact, cu sprijinul Rotary Lugoj. In fiecare an, de Craciun si de Pasti, oamenii cu dare de mana sunt invitati, dupa ce isi fac cumparaturile, sa lase cateva din alimentele lor in cosul campaniei. Se pot dona alimente neperisabile precum conserve, zahar, faina de grau, ulei, dulciuri, faina de malai, fasole, paste, cozonac, biscuiti, apa plata, oua, ... citeste toata stirea