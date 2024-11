Rotary Club Timisoara Ripensis lanseaza un nou proiect caritabil pentru copiii cu afectiuni maxilo-faciale

Rotary Club Timisoara Ripensis si-a propus pentru acest an un proiect nobil dedicat copiilor si tinerilor care se confrunta cu malformatii congenitale sau tumori maligne in zona oro-maxilo-faciala. Sub titlul "Daruieste un Zambet", initiativa isi doreste sa le redea acestor pacienti increderea in sine, sansa la o viata normala si integrarea sociala.Proiectul urmareste sa asigure tratament chirurgical pentru cei care sufera de astfel de afectiuni. In fiecare an, peste 500 de pacienti sunt ... citește toată știrea