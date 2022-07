Printr-un proiect finantat din bugetul local al municipiului Lugoj, Asociatia Lumea Voluntarilor va organiza, anul acesta, doua spectacole pentru a marca traditionala sarbatoare "Ruga lugojeana". Spectacolele nu vor mai avea loc in centrul municipiului, ci intr-o locatie noua, pe malul Timisului, in zona "La Plopi". In data de 14 august ... citeste toata stirea