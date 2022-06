Ruga si Festivalul Tocanitei, cu mancare buna si pofta de joc, la 7 km de Timisoara

Primaria, Consiliul Local si Dumbravita TV organizeaza, cu ocazia sarbatorii Rusaliilor, in zilele de 12 si 13 iunie, Ruga Dumbravita, cu invitati de seama, mancare buna si pofta de joc!Pe scena din Parcul Central vor urca artisti cunoscuti de muzica populara si nu numai. Duminica, de la ora 18:00 evolueaza pe scena: Carmen Popovici Dumbrava, Mariana Susca, Toni Bagiu, Alex de la Orastie, Marius Cirnu si Ionita Ienea.Luni, 13 iunie, in cea de-a doua zi de sarbatoare, are loc si Festivalul ... citeste toata stirea