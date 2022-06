S-a deschide perioada de exprimare a optiunilor timisorenilor pentru noi idei creative, privind fantana de la punctele cardinale

Saptamana Verde Europeana la UVT este in 2022 la cea de-a cincea editie, evenimentul UVT, fiind selectat de Comisia Europeana ca eveniment partener al Saptamanii Verzi Europene, un program european care are loc la nivel international in perioada 30 mai - 5 iunie 2022.Proiectul Reimaginarea Fantanii "Punctele Cardinale" ca insula de biodiversitate face parte din viziunea globala propusa in calendarul din Saptamana Verde Europeana la UVT sia fost propus de catre Aquatim SA, ca ca detinator al ... citeste toata stirea