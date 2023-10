Licitatia organizata pentru desemnarea firmei care se va ocupa de proiectarea si executia bazei sportive ce se va ridica in zona Mircea cel Batran a fost castigata de o firma din Timisoara, cu zece angajati. Aceasta va realiza, in antrepriza cu alte cateva firme, baza sportiva amintita. Proiectul a fost adjudecat cu putin sub cinci milioane de lei, plus TVA, adica un total de 5,8 milioane de lei.Viceprimarul Timisoarei, Cosmin Tabara, a anuntat ca s-a incheiat licitatia pentru proiectarea si ... citeste toata stirea