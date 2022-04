S-a gasit solutia la criza de sange din spitalele din Caras Severin

Luni, 28 martie, si miercuri, 30 martie, Episcopia Caransebesului, in colaborare cu Spitalul Municipal de Urgenta din Caransebes si Centrul de Transfuzie Resita, a organizat o campanie umanitara intitulata "Doneaza sange, salveaza o viata", desfasurata la Spitalul Municipal de Urgenta din municipiul Caransebes.Intr-o perioada complicata in care criza donatorilor de sange se resimte puternic, dar si in vremea Postului Mare, cand suntem chemati sa intensificam rugaciunea si sa o impletim cu ... citeste toata stirea