S-a trezit cu politia la usa dupa ce a sharuit o postare pe Facebook

O timisoreanca a avut surpriza ca in aceasta dimineata politia sa-i bata la usa. Singura vina a femeii a fost ca a shareuit o postare facuta de un politician. In nicio o ora, oamenii legii s-au prezentat cu procesul verbal intocmit, iar de aceasta data a fost vorba doar de un avertisment."M-am trezit cu politia la usa ca am dat share la o postare a lui Dan Barna, acum o ora, postare pe care am sters-o in 10 min. Postarea la care am dat share a fost facuta la ora 7. Aveti grija ce postati azi, ... citește toată știrea