S-a votat! Parcare mai scumpa la Timisoara, incepand de la 1 aprilie

Marti, 25 ianuarie, consilierii locali din Timisoara au aprobat noul regulament al serviciului TimPark, recent trecut de la SDM direct in subordinea primarului. Astfel, cele mai importante modificari aduse cu acest transfer sunt cresterile de tarife, extinderea sistemului de parcare rezidentiala si taxarea progresiva in zona ultracentrala. Noul regulament intra in vigoare la 1 aprilie, pana atunci ramanand cu plata, la vechile tarife, doar parcarea in zona "verde", cea din centrul Timisoarei. ... citeste toata stirea