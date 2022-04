Sa daruim de Paste! cu studentii de la UVVG Arad

Sanatate si frumusete - Atelier de sapunuri artizanale", proiectul Facultatii de Farmacie din cadrul Universitatii de Vest "Vasile Goldis" din Arad. In perioada premergatoare sarbatorilor pascale, studentii Facultatii de Farmacie de la Universitatea de Vest "Vasile Goldis" din Arad au preparat sapunuri artizanale, in cadrul evenimentului intitulat "Sanatate si frumusete - Atelier de sapunuri artizanale".Sapunurile au fost preparate in cadrul laboratorului de Dermatocosmetologie, sub ... citeste toata stirea