Sa plantam, la Timisoara, si in intreaga lume!

Palatul Copiilor din Timisoara, Clubul Lions, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Deseuri Timis (ADID Timis) si mai multe scoli din Timisoara, Jimbolia, Iasi si Bucuresti vor avea actiuni de plantare de pomi in diverse zone din arealul lor sau chiar in curtea scolii, pentru a pune umarul in acest proiect de mediu.Sub sloganul "Sa plantam in intreaga lume!", proiectul va avea patru mari etape, dintre care prima va avea loc, in 21 martie.Participantii vor desfasura diferite activitati pe ... citeste toata stirea