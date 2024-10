Sala Sporturilor din Constanta, redenumita in onoarea marii campioane Simona Amanar in 2022, a fost inaugurata oficial marti, 8 octombrie 2024, printr-o ceremonie speciala. Evenimentul a fost marcat de prezenta Simonei Amanar, campioana olimpica, mondiala si europeana la gimnastica, care a dezvelit placuta cu noua denumire a salii. In cariera sa de exceptie, Simona a obtinut sapte medalii olimpice (inclusiv trei de aur), 10 medalii mondiale si 12 europene, fiind considerata una dintre cele mai ... citește toată știrea