Vernisajul Salonului anual al artelor vizuale va avea loc,= la galeria Park, in 2 februarie, de la ora 17.00, si la galeria Helios Timisoara, tot in 2 februarie, din Piata Victoriei, de la ora 18.00.Salonul cu editia a XCII-a va putea fi vizitat in perioada 01.02 - 23.02.2023Calendarul ... citeste toata stirea