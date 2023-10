Inspectia Muncii Bucuresti prin Inspectoratul Teritorial de Munca Timis, in parteneriat cu Universitatea Politehnica Timisoara si Punctul Focal al Agentiei Europene pentru Securitate si Sanatate in Munca, organizeaza marti, 17 octombrie 2023, de la ora 10, Webinarul "Sanatate si securitate in munca in era digitala", prilejuit de Saptamana Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca".In cadrul acestei conferinte vor fi prezentate lucrari stiintifice elaborate de institutiile partenere ... citeste toata stirea