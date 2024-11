Sanatatea mintala, in dezbatere la UAV

Rezultatele finale obtinute in cadrul proiectului "PAT PEER and TEAM Support in Mental Health, TuTo3", derulat de Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad alaturi de parteneri din Belgia, Franta, Spania, Romania, Norvegia, Germania si Canada, au fost prezentate public in cadrul simpozionului international "New waves for mental health wellbeing", desfasurat la UAV.Simpozionul a adus in fata audientei rezultatele celor trei ani de cercetare si schimburi de bune practici intre echipele partenerilor ... citește toată știrea