Santier in lucru! "Cel mai mare campus scolar din Timisoara" a ajuns cu constructia la ultimul nivel

Ruben Latcau, viceprimarul userist al Timisoarei, a ajuns miercuri, 9 martie, in vizita pe santierului noului campus al Liceului Nikolaus Lenau, cel situat in zona Oituz. Acesta urmeaza sa fie cel mai mare campus scolar din Timisoara, urmand sa gazduiasca toti elevii liceului, in prezent dispersati in mai multe cladiri din zona centrala. Lucrarile au ajuns la ultimul dintre cele patru nivele."Viceprimarul Ruben Latcau a fost intr-o vizita pe santier, pentru a vedea evolutia lucrarilor si ... citeste toata stirea