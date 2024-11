Saptamana Cartii la Universitatea de Vest "Vasile Goldis" din Arad

In perioada 25-29 noiembrie 2024, Universitatea de Vest "Vasile Goldis" din Arad organizeaza Saptamana Cartii, o sarbatoare culturala ce pune in prim-plan valorile patrimoniului editorial si academic. Evenimentul, organizat impreuna cu Editura Universitatii, va avea loc in doua locatii emblematice ale institutiei: Aula Stefan Cicio-Pop din cadrul cladirii Rectoratului UVVG (Bdul Revolutiei, nr. 94-96) si in Campusul Universitar (str. Liviu Rebreanu, nr. 86).PROGRAMUL SAPTAMANII CAREsIILuni, ... citește toată știrea