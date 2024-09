Saptamana de initiere "Bun venit la UVT !" 2024 - sapte zile cu evenimente speciale, culminand cu festivitatea de deschidere a anului universitar si Festivalul "Univibes by UVT"

La Universitatea de Vest din Timisoara (UVT), pentru "boboci", anul universitar incepe cu Saptamana de initiere "Bun venit la UVT", in ultima saptamana din luna septembrie, in cele sapte zile inainte de inceputul activitatilor didactice (perioada 23 - 29 septembrie 2024).Pe parcursul acestei saptamani, studentii inmatriculati in anul intai de la programele de studii universitare de licenta sunt asteptati la UVT pentru a descoperi ce inseamna sa fii student, cum functioneaza mediul universitar ... citește toată știrea