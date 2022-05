Sarbii au venit la Timisoara dupa turisti. Vecinii au un nou brand national si multe oferte tentante

Dupa doi ani de pauza din cauza pandemiei de coronavirus, Organizatia Nationala de Turism din Serbia a revenit la Timisoara pentru a-si prezenta noile oferte agentiilor de turism din oras. Sarbii au avut timp sa se reinventeze in perioada in care turismul a fost pe butuci. Noul lor brand national este sloganul Experimenteaza Serbia!"Am venit la Timisoara sa recuperam ceea ce timp de doi ani a fost pus deoparte din cauza situatiei pandemice prin care am trecut si sa aratam potentialul pe care ... citeste toata stirea