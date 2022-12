Sase copii, loviti de un autoturism, pe trecerea de pietoni, de un sofer de 19 ani, beat si fara permis, care a fugit, fiind prins ulterior de politisti

Sase copii, cu varsta intre 11 si 14 ani, au fost loviti de un autoturism, miercuri seara, in timp ce se aflau pe o trecere de pietoni, in municipiul Petrosani, judetul Hunedoara. In urma accidentului, un copil de 11 ani a fost resuscitat de echipajele medicale, alti patru au fost dusi de urgenta la spital, iar un al saselea a fost dus la spital de familie. Soferul, un tanar de 19 ani, a fugit de la locul accidentului, fiind gasit ulterior de politisti. El nu are permis de conducere si era baut. ... citeste toata stirea