Scandal intr-o localitate din Timis. Un jandarm a fost ranit

Trei persoane au fost duse la politie dupa un scandal care a avut loc in noaptea de duminica spre luni in localitatea Pietroasa Mare, langa Lugoj.Mai multe surse au declarat pentru Lugoj Info.ro ca un echipaj mixt de politie si jandarmi a intervenit pentru a aplana un conflict izbucnit intre mai multe persoane aflate sub influenta alcoolului.La interventia fortelor de ordine, cativa indivizi au devenit agresivi si au atacat echipajul mixt care era format dintr-un jandarm si un politist.