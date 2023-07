O femeie a fost violata in scara blocului, la Timisoara. Agresorul, un barbat in varsta de 54 de ani, a urmarit-o pe femeia de 45 de ani pe tot drumul spre casa si a dat buzna peste ea in apartament.Femeia a intrat in panica si, ca sa scape, a iesit pe casa scarii, insa barbatul a imobilizat-o. Atunci au inceput si momentele de chin."In data de 05.07.2023 procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de un ... citeste toata stirea