Un barbat de 47 de ani a fost arestat preventiv dupa ce si-ar fi strans concubina de gat si i-ar fi aplicat mai multe lovituri cu un cutit pe fondul unei stari conflictuale mai vechi.Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor, procurorii au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de un inculpat de 47 ani pentru savarsirea infractiunii de violenta in familie in forma tentativei de omor.Procurorii arata ca, vineri, in jurul orei 7.00, in timp ce inculpatul se ... citeste toata stirea