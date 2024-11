Schaeffler renunta la 4.700 de angajati dupa fuziunea cu Vitesco

Grupul german Schaeffler AG a anuntat marti ca intentioneaza sa renunte la 4.700 de angajati in Europa, dupa ce profitul de baza aproape s-a injumatatit in trimestrul trei din 2024, ceea ce arata dificultatile cu care se confrunta industria auto europeana, transmite Reuters. Schaeffler detine locatii de productie si in Romania. Din 2002 compania produce in Romania, la Brasov, componente pentru industria auto si rulmenti grei pentru aplicatii industriale, cu aproximativ 5.000 de angajati. ... citește toată știrea