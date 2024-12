"School Must Go On!": Rotary Timisoara aduce bucurie si speranta copiilor din mediul rural

Elevii din cadrul proiectului "School Must Go On" s-au intalnit joi, 5 decembrie, cu mentorii lor, intr-un eveniment emotionant organizat de Clubul Rotary Timisoara, alaturi de Rotaract Club. Pe langa indrumare si incurajari, copiii au primit cadouri speciale, cu ocazia sarbatorilor, intr-o atmosfera plina de caldura si solidaritate."Multumim sponsorilor generosi de la Smartwood, colegilor si membrilor Rotaract Club Timisoara care au facut posibila aceasta experienta magica. Impreuna, am ... citește toată știrea