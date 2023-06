Din intunericul razboiului ucrainian, o parte de lumina ajunge in Timisoara prin arta. Creatorii ucrainieni invitati in cadrul proiectului dupa SCULPTURA/SCULPTURA dupa redefinesc spatiul interior al Cazarmei U prin noi lucrari!Oksana Pohrebennyk-Tishenko, Maria Leonenko si Anna Potyomkina se afla in Timisoara din 5 iunie si vor crea aici, in cadrul programului de rezidente dedicate artistilor ucraineni in colaborare cu Asortymentna kimnata si Office for Art din Berlin.Un extraordinar ... citeste toata stirea