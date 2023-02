Baschetbalistii timisoreni joaca, miercuri, meciul decisiv pentru calificarea in turneul Final 4 al Alpe Adria Cup. SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara intalneste formatia poloneza MKS Dabrowa Gornicza, la ora 18.30, la sala Constantin Jude, in returul sferturilor de finala ale Alpe Adria Cup.Alb-violetii au de anulat un deficit de sapte puncte, dupa ce au cedat cu 93-86, in urma cu doua saptamani, in Polonia."Echipa din Polonia este favorita si cand spun asta pun in cantar mai multi factori, ... citeste toata stirea