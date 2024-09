SCM Politehnica Timisoara intalneste CSM Bacau, sambata, in sala UVT

SCM Politehnica Timisoara intalneste CSM Bacau, sambata, la ora 11.00, in sala UVT. Partida conteaza pentru etapa a III-a din Liga Nationala de handbal.Cele doua formatii au oferit meciuri echilibrate in ultimii ani. Trei din cele mai recente cinci meciuri SCM Poli - CSM Bacau s-au incheiat la egalitate: 25 noiembrie 2022, Timisoara - Bacau 35-3515 februarie 2023, Timisoara - Bacau 21-21, meci castigat de alb-violeti in Cupa Romaniei, dupa executarea a 18 aruncari de departajare (8-7, la ... citește toată știrea