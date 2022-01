Scoala de Arte din Timisoara - magnet, slefuitor de talente si rampa de lansare in cariera artistica

Scoala de Arte din Timisoara, din cadrul Centrului de Cultura si Arte Timis, isi confirma statutul, construit in decenii, de magnet, slefuitoare de talente si rampa de lansare in cariere artistice.Urmatoarea runda de inscrieri in clasele sale va avea loc in perioada 10 -21 ianuarie 2022.Profesori, instructori, corepetitori, sali de clase dotate cu cea mai performanta aparatura, o cladire istorica in care arta si-a gasit intotdeauna o sublima forma de exprimare, o atmosfera creativa si ... citeste toata stirea