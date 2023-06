Consilierii locali au aprobat majorarea sumei alocate pentru reabilitarea scolii generale numarul 15 din Timisoara, iar acum proiectul poate intra in licitatie pentru stabilirea executantului. Scoala generala care deserveste cartierul Fratelia, reabilitarea include etajarea imobilului existent, astfel incat se vor crea patru noi sali de clasa, o sala multifunctionala si grupurile sanitare aferente.Institutia de invatamant are doua corpuri de cladire, dar doar corpul A este folosit in prezent ... citeste toata stirea