Scoala Europeana de Ultrasonografie la Timisoara, cu medici specialisti din Franta, Italia, Anglia si Croatia

Euroson School of Ultrasound a avut loc in zilele de 12-13 aprilie 2024 la Timisoara, un eveniment medical educational de referinta, dedicat ecografiei abdominale si mamare, in doua sesiuni paralele, la care au participat specialisti din mai multe tari.Acest curs are o traditie de peste 20 de ani in orasul nostru, prima editie fiind in 2001, dar este prima data cand se organizeaza in doua domenii concomitent, abdomen si san, cele doua domenii forte de interes din ultrasonografie.Evenimentul