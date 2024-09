Scoala germana de toamna la Universitatea Politehnica Timisoara

In perioada 17-20 septembrie 2024, Universitatea Politehnica Timisoara gazduieste prima editie a Scolii germane de toamna, un eveniment educational si cultural destinat studentilor din Romania, Serbia si Ungaria. Organizat in colaborare cu Serviciul German de Schimb Academic (DAAD), evenimentul se desfasoara in limba germana si se concentreaza pe tema perioadei comuniste.Deschiderea oficiala a avut loc astazi, 17 septembrie, la ora 10:00, in Sala Polivalenta a Bibliotecii UPT, cu participarea ... citește toată știrea