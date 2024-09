Scoala Gimnaziala nr. 2 din Timisoara a sarbatorit jumatate de secol

Inceputul de an scolar 2024 -2025, a stat sub semnul jubileului de aur pentru Scoala Gimnaziala nr. 2 din Timisoara, de pe strada Mures nr. 8. Evenimentul marcheaza nu numai cinci decenii de prezenta activa in invatamantul timisorean, ci si spiritul durabil al institutiei.Primul din seria evenimentelor marcate de cea de-a cincizecea aniversare a scolii a fost intalnirea emotionanta cu cei care in urma cu 50 de ani deschideau usile scolii, pentru ca mai apoi sa modeleze vietile a zeci de ... citește toată știrea