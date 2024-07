Scoala Profesionala Duala: Continental sustine inscrierile pentru urmatorul an scolar

O noua oportunitate pentru elevii care vor sa invete o meserie se iveste: inscrierea la Scoala Profesionala Duala, care incepe astazi. Continental, companie tehnologica, sustine sistemul de invatamant dual, inca de la reinfiintarea acestuia, din 2012.Continental este initiator al reintroducerii educatiei profesionale in sistemul de invatamant. In cei 12 ani care au trecut de atunci peste 700 de elevi au urmat stagii de practica in sediile Continental din Carei, Timisoara, Brasov si Sibiu, iar ... citește toată știrea