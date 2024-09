Scolile si gradinitele din Timis au asigurate cornul, laptele si marul. CJT a semnat contractele pentru distribuirea produselor

Consiliul Judetean Timis a anuntat semnarea contractelor subsecvente pentru furnizarea produselor incluse in programul de distributie gratuita in scoli. Valoarea acestor contracte este de 24,5 milioane de lei.Masura este in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 652/03.08.2023 privind aprobarea Programului pentru scoli al Romaniei pentru perioada 2023-2029 si in baza Ordinului Prefectului nr. 507/25.08.2023.Pentru anul scolar 2024-2025, prescolarii din gradinitele cu program ... citește toată știrea