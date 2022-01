Scriitorul Cristian Vicol din Timisoara, nominalizat la Gala tinerilor scriitori 2022 cu Anotimpul tantarilor

Cristian Vicol din Timisoara a fost nominalizat la Gala tinerilor scriitori 2022 - sectiunea proza - cu volumul "Anotimpul tantarilor", publicat in 2021 la editura Casa de pariuri literare.Evenimentul de premiere va avea loc, in 15 ianuarie, de Ziua culturii nationale, la Muzeul National al Literaturii Romane, de la ora 16.00."De maine cred ca se mai inmoaie vremea, spuse Petre, absent, in timp ce se cauta de tutun prin buzunarele hanoracului. Sigur ca da, continua tacticos dupa ce gasi o ... citeste toata stirea