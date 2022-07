Se cauta antreprenori inspirati, cu solutii inovatoare si de impact, pentru prima editie a ADRVest Accel

Antreprenorii din regiunea de vest a tarii sunt asteptati sa se inscrie in primul program de accelerare dedicat proiectelor si start-up-urilor aflate la inceput de drum, organizat de Institutul de Excelenta in Antreprenoriat, in parteneriat cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala VESTInstitutul de Excelenta in Antreprenoriat (IdEA), care a dezvoltat, in ultimii ani, mai multe proiecte de educatie antreprenoriala, evenimente, hackathoane si acceleratoare, intre care si Commons Accel, demareaza ... citeste toata stirea